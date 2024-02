Ilva | il perito del tribunale boccia il piano di Mittal | “Impossibile allo stato risanarla con la composizione negoziata”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il percorso di risanamento immaginato dall’ad di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, è “impraticabile”. Ilnominato per valutare la richiesta didella crisi dell’exha ‘to’ ildelineato dalla manager, espressione del socio privato Arcelor, per uscire dalla crisi finanziaria che sta spingendo il siderurgico al collasso. In una relazione di 23 pagine depositata lunedì – e che Il Fatto Quotidiano ha potuto visionare – il commercialista Giuseppe Cesare Meroni avvisa che prima di entrare nel merito delle richieste di misure cautelari chieste da Morselli è “opportuno interrogarsi in merito alla percorribilità” del percorso di risanamento. In via teorica, specifica Meroni l’azienda se “supportata finanziariamente in modo ...