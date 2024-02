Illegittime trascrizioni figli 2 donne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 6 febbraio 2024) 15.10 "Illegittima l'iscrizione sul Registro degli atti di nascita della doppia maternità del bambino", nato all'estero con la fecondazione assistita da una coppia di.Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano. Per i giudici "resta fermo il riconoscimento delo da parte della madre partoriente.La donna non partoriente può accedere all'adozione", ma solo "in casi particolari".La materia,rileva la Corte,"richiede l'intervento del legislatore per declinare in modo corretto i diritti dei soggetti coinvolti".