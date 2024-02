Ilaria Salis rimarrà in carcere a Budapest e non otterrà i domiciliari in Italia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 6 febbraio 2024)nonin, né potrà essere trasferita presso l’ambasciatana in Ungheria. La notizia arriva direttamente dal padre della trentanovenne attivista antifascistana detenuta ae accusata di aver partecipato all’aggressione di due neonazisti durante una manifestazione nella capitale ungherese l’11 febbraio 2023. A dirlo è il padre di, Roberto al termine di un incontro con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e della Giustizia Carlo Nordio. «È andata molto peggio di quanto ci aspettassimo. Non vediamo nessuna azione che possa alleviare la situazione di mia figlia. Siamo stati lasciati soli. Credo che mia figlia resterà ancora per molto tempo in ...