Il vero avversario dei Donald Trump è Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 febbraio 2024)è oggi un’icona americana non meno di Mc’s e Walt Disney. La stella della musica – appena passata alla storia per essere la prima cantante a vincere per la quarta volta il «miglior album» ai Grammy 2024 (gli Oscar della musica) – non è solo la donna dei record, ma è anche tra le artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo. Americano e mondiale. Con i suoi oltre 114 milioni di dischi venduti e 280 milioni di follower su Instagram, è l’artista più ascoltata praticamente di sempre, e può tranquillamente contendere ai Beatles e a Elvis lo scettro di icona pop. Per questo motivo, l’Amministrazione Biden le ha messo «gli occhi addosso», nella speranza che la star possa risollevare l’incerto destino delle presidenziali democratiche, dove il presidente in carica è ancora indietro nei sondaggi rispetto al rullo ...