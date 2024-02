Il triangolo dell’alluminio | Russia | Cina e mercato europeo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 febbraio 2024) Oggi ilsi trova nell’occhio del ciclone, accerchiato dalle iniziative decisorie della Commissione UE. Da un lato gli obbiettivi dell’European Green Deal con l’introduzione del “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere“ dell'UE nota come CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) per ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Dall’altro con il 13º pacchetto di sanzioni contro lain cui potrebbe venire inserito l'alluminio grezzo legato e non legato. Al di là della Manica anche il London Metal Exchange sta scoprendo che quando si tratta di metallo di origine russa, e in particolare di alluminio, non si può accontentare sempre tutti. Anche il più anticodei metalli al mondo si trova a fare i conti con le lobbies ...