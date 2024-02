Il Tre | Fragili il testo del brano in gara al Festival di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il Tre è pronto a debuttare aldiconinsieme al quale calcherà per la prima volta il palco del Teatro Ariston stasera in onda su Raiuno L’artista originario di Santa Maria Della Mole alle porte di Roma, ha all’attivo due album pubblicati nel 2021 e 2023, Ali e Invisibili : si è imposto sul panorama musicale nazionale nel 2015 quando vinceva il contest One Show Game, che portava alla pubblicazione del mixtape Cataclisma. Il successo di vendite del singolo Te lo Prometto doppio singolo di platino ha contribuito a far decollare la sua carriera, con tanto di esibizione ai Seat Music Awards nel 2021 ed il successivo Ali Live Tour. L’artista ha presentato con queste parole ilai suoi followers: ““è un canzone che dedico a chi non ha ancora ...