Il trattore si ribalta | 84enne incastrato viene salvato dai vigili del fuoco e dal 118

commenta A Cinquefrondi ( Reggio Calabria ) un 30enne , Davide Tropeano, è morto schiaccia to dal trattore sul quale si trovava mentre lavorava in un ... (247.libero)

Teramo - Una drammatica Tragedia si è verificata oggi pomeriggio, poco dopo le 17:30, in via Salara a Pagliare di Morro d'Oro, dove un agricoltore ... (abruzzo24ore.tv)

L'intervento è stata resa necessaria per soccorrere un uomo di 84 anni rimasto incastrato sotto un trattore, dopo che il mezzo si è ribaltato. L'uomo è stato estratto dalla squadra per poi essere ...Donald Trump non ha l'immunità nel processo per i suoi tentativi di ribaltare il voto nel 2020, culminati nell'assalto al Capitol: lo ha stabilito la corte d'appello di Washington. Secondo la corte ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2024, Clara prima a cantare. Ospite anche la sciatrice Federica Brignone. DIRETTA ...