Il tragico destino di Pietro e Antonella | morti in A21 | stavano andando a un funerale

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di martedì 6 febbraio 2024) Erano partiti da Pontevico: dopo una visita in ospedale, sarebbero saliti in montagna per ildel proprietario della casa dove trascorrevano abitualmente le vacanze estiveErano partiti dalla loro Pontevico: dopo una visita in ospedale, sarebbero saliti in montagna per ildel proprietario della casa dove trascorrevano abitualmente le vacanze estive. La loro Dacia Sandero è finita sotto a una bisarca.Erano partiti dalla loro Pontevico: dopo una visita in ospedale, sarebbero saliti in montagna per ildel proprietario della casa dove trascorrevano abitualmente le vacanze estive. La loro Dacia Sandero è finita sotto a una bisarca.