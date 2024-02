Il tentato omicidio nel Cas Scappa dopo le coltellate Arrestato a Ventimiglia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pensava di aver già varcato la frontiera e di poterla fare franca alla giustizia italiana. Forse sorrideva, credendo di aver evitato l’arresto, richiesto dalla Procura di Pistoia. Un trentenne egiziano, invece, è statodalla Polfer acon l’accusa di, grazie alle accurate indagini dei carabinieri della stazione di Monsummano e della Compagnia di Montecatini, in merito a un episodio avvenuto alla fine della scorsa settimana in un Centro di accoglienza straordinaria, a Monsummano. L’uomo aveva iniziato a discutere per futili motivi con un connazionale. All’inizio sembrava una semplice baruffa. Invece, in pochi minuti, la situazione è precipitata. Il trentenne ha accoltellato il connazionale a un polmone, prima, e poi lo ha ferito a un occhio. Avrebbe potuto farlo morire soffocato ...

Arrestato per tentato omicidio l’alunno 17enne. Incensurato, ha difficoltà di apprendimento ma non è seguito da un insegnante di sostegno ...L’aggressione avvenuta all’istituto professionale Enaip di Varese, l’insegnante colpita tre volte non è in pericolo di vita ...L'aggressione al culmine di una lite avvenuta in strada. Il giovane si è costituito ai carabinieri. La vittima, un 32enne ucraino, è in pericolo di vita, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano ...