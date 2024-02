Il talento bolognese vince il Torneo Internazionale Boxam | preludio alle qualificazioni per i Giochi | Il pass è alla mia portata» Lenzi | ad Alicante un oro con vista Olimpiadi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si conclude con un oro l’avventura di Diegoal2024. Il pugiledel Gruppo Sportivo dell’Esercito ha infatti trionfatomanifestazione organizzata dfederazione spagnola a La Nuncia, nei pressi di. Il super massimo ha portato avanti un cammino netto, sconfiggendo dapprima Delicious Orie, campione europeo in carica, ai quarti di finale al termine di un match intenso vinto ai punti, poi mandando ko al primo round il polacco Adam Tutak. In finale, il +92 kgavrebbe dovuto affrontare il francese Djamili Aboudou Moindze, con oltre 50 match all’attivo con l’avversario che tuttavia non è salito sul ring dando Walk Over e aprendo all’italiano le porte del gradino più alto ...

