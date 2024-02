Il Sovrano d' Inghilterra ha un tumore | ha iniziato le cure

La Chiesa d'Inghilterra, guidata dal monarca britannico, ha scritto una preghiera speciale per la salute di re Carlo, mentre il primo ministro Rishi Sunak ha detto di essere costantemente in contatto ...Buckingham Palace non ha specificato altro sulla patologia che ha colpito il sovrano. “Sono rattristato nell’apprendere ...A nome dell’intera comunità cattolica in Inghilterra e Galles, offro a Sua ...Re Carlo III è pronto ad abdicare Nei giorni scorsi Buckingham Palace ha reso nota la sua malattia: si tratta di un tumore considerato trattabile che non sarebbe alla prostata, con il sovrano che già ...