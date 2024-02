Il segreto di De Rossi sui calci piazzati | ripete sempre lo stesso schema | “Sbagliato | come il drink”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Daniele Desi è goduto la terza vittoria consecutiva sulla panchina della Roma e dopo il poker al Cagliari ha spiegatosono nati due dei quattro gol: "Io avevo preparato un altroin realtà ma non era venuto bene... Contro l'Inter? Oramai lo abbiamo usato, Inzaghi lo avrà visto, mica lo possiamore..."

Sembra fantascienza, e forse un po' la è. Fatto sta che ora tra le tante fragranze per cercare di fare colpo c'è anche il profumo ai feromoni . Già. ... (gqitalia)

Al Bano quest’anno non sarà presente sul palco dell’Ariston. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, non è stato scelto tra i 30 big che si ... (velvetgossip)

Daniele De Rossi resta con i piedi a terra. Anche se è riuscito a infilare tre vittorie su tre in campionato all'esordio, è consapevole chei momenti difficili devono ancora arrivare, scrive Gianluca..Gli anni tra Piazza Affari, Parigi e Londra: «Ero come un criceto grassottello che corre sulla ruota in una gabbia dorata». Poi l'investimento nei vigneti, dalle Langhe all'Etna, fino al suo primo Sco ...La Roma di Daniele De Rossi si è presa la terza vittoria consecutiva dimostrando sul campo che l'effetto post Mourinho si è realizzato nel migliore dei modi e subito. Contro il Cagliari è arrivato un ...