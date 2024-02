Il rischio abuso d' ufficio sta paralizzando Milano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ora anche Sala attacca i magistrati per le inchieste su tecnici e costruttori: "Spero non facciano politica..."

L'analisi di Save the children rileva che diminuisce l'età alla quale si inizia a navigare in rete, ma aumentano le ore che si passano davanti a uno schermo. Il 24 per cento dei ragazzi con meno di 15 ...Tuttavia, il rischio resta significativo e ...che sfrutta l’ansia dei genitori per aggirare la consueta cautela. Il passo successivo nell’abuso conversazionale consiste tipicamente nel convincere la ...Il sindaco interviene dopo la chiusura delle indagini sulle Park Towers e la richiesta di trasferimento da parte di 140 funzionari comunali ...