Il ricordo Quell’eredità lasciata da Galbiati a grandi e piccoli calciatori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) La carriera di Italoè difficile da riassumere in poche righe: tanti i traguardi raggiunti dall’uomo che, a cavallo tra gli anni 80’ e 90’, è diventato una delle colonne portanti del calcio italiano. La capacità di rivoluzionare con la sua competenza, la mentalità e il gioco dei campioniche allenava sarà ricordata per sempre, così come la sua immensa conoscenza della materia calcistica e capacità nel trasmetterla a chiunque ha avuto la fortuna di poterlo conoscere.ha iniziato come calciatore tra le fila dell’Inter ma è nel Lecco che ha trascorso la maggior parte della sua avventura in campo totalizzando ben 146 presenze fra Serie A e Serie B: una volta appesi gli scarpini al chiodo è stata la panchina a richiamarlo e, dopo una breve parentesi alla Puteolana e all’Inter (da ...