Il regionalismo differenziato sull’ambiente è un debito per le generazioni future

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilapplicato anche all’ambiente dimostra soprattutto una cosa: il governo Meloni non ha capito come funziona fisicamente l’ecosistema, cosa succede a un bosco quando è a cavallo tra due Regioni o al Po quando supera la Lombardia e arriva in Emilia-Romagna. Assolutamente niente: sono lo stesso bosco, o lo stesso fiume, con la stessa ecologia, lo stesso deflusso minimo vitale, le stesse esigenze. Nell’Ottocento lo scrittore statunitense Ambrose Bierce diede una buona definizione di cosa è un confine: «Una linea immaginaria che separa i diritti immaginari degli uni dai diritti immaginari degli altri». Con la riforma votata dal Senato a fine gennaio, attesa dal passaggio definitivo alla Camera, i confini amministrativi delle venti Regioni italiane, che da un punto di vista ecologico sono linee immaginarie, diventano anche ...