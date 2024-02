Il punto di vista dei commercianti | Serve una comunicazione migliore E la Soffitta non va accorciata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Lavorare insieme per fare riconquistare credibilità allanella strada, manifestazione che quest’anno spegnerà le sue prime sessante candeline e che rappresenta l’identità di Sarzana. Impegnarsi per proporre un calendario di eventi di varia natura che sia sempre di più destagionalizzato in modo da poter aumentare le presenze in città anche nei periodi di bassa affluenza, ma anche migliorare il modo in cui questi vengono promossi e comunicati all’esterno. Lavorare concretamente al problema dei fondi sfitti "che vanno occupati in qualche modo anche se al momento idee particolarmente interessanti non sono arrivate" e adeguarsi, come prevede il regolamento, al piano dei dehors. Rivolgersi a un professionista per redigere un nuovo piano del commercio. Questi i temi centrali che sono emersi ieri pomeriggio, nell’assemblea indetta dall’assessore al commercio Luca ...