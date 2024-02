Il principe Harry a Londra | il viaggio senza Meghan dopo l’annuncio del cancro di Re Carlo | le voci sulla tregua col padre

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 febbraio 2024)che ieri, 5 febbraio, si è diffusa la notizia delche ha colpito ReIII, ilha deciso di partire dagli Stati Uniti (dove vive da ormai quattro anni) per raggiungere il Regno Unito, e sarebbe arrivato pocole 14 di oggi 6 febbraio. Ha deciso di partire subitoaver parlato con ildella diagnosi. Sarebbe già atterrato all’aeroporto londinese di Heathrow. Secondo il Daily Mail la moglieMarkle sarebbe rimasta invece nella loro casa in California, assieme i loro due figli piccoli, Archie e Lilibet. Non è ancora chiaro seresterà nel centro diper stare vicino al Re o se si traferirà a Windsor, molto probabilmente nel vuoto Frogmore ...