Il primario Rocca | Siamo già al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Professor, di che tipo di assistenza avranno bisogno ora i quattro piccoli pazienti arrivati da Gaza? "Si tratta di bambini che hanno prevalentemente problematiche dovute a fratture. In parte sono stabilizzate, in parte vanno invece riviste. Sono pazienti molto piccoli, come detto, basti pensare che uno di loro ha poco più di un anno. E noi ci". Gino, direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia pediatrica del Rizzoli, racconta con fiducia e sensibilità ildi accoglienza, assistenza e cura che il personale specializzato dell’Istituto ortopedico sarà chiamato a compiere per aiutare i bimbi arrivati ieri dalla Palestina. Per ora sono arrivati in quattro, mentre all’inizio si parlava di una quindicina di pazienti... "Ad oggi ufficialmente ci hanno parlato solo di quattro arrivi, poi ...