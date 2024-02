Il portavoce della sicurezza della Casa Bianca non ha detto che a Gaza non sono morti civili

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il 28 gennaio 2024 è stato pubblicato un post su Facebook in cui si legge che «John Kirby,del Consiglio diNazionale», avrebbe dichiarato: «Il caso portato dal Sud Africa contro Israele non ha senso perché non c’è alcun genocidio intenzionale, il numero reale diè pari a zero». Nel post è presente anche un breve video che mostra Kirby durante una conferenza stampa e che confermerebbe che ilavrebbela frase sopra riportata. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video presente nel filmato è tratto da ...

Allo skybox della SIAE Lounge, ogni giorno saranno intervistati i protagonisti ...canzoni e aneddoti che hanno fatto grande il Festival", con interventi di Dodi Battaglia (cantautore e portavoce ...U n presidio di circa 200 agricoltori e una sessantina di trattori è in corso da ieri sera a Cerignola nel Foggiano in via Manfredonia, zona alla periferia della città. “Saremo in presidio fisso e per ...A farsi portavoce in prima persona del caso sarà Norma Anderson ...Anderson è la donna delle prime volte: non vi era mai stata, prima di lei, una leader della maggioranza in entrambe le Camere ...