Il popolo del Cavalluccio all’assalto In mezz’ora esauriti i 1 282 biglietti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si viene dalla partita con l’Orogel Stadium a porte chiuse, successiva quella con la Curva Mare off limits. E si va verso il derby contro il Rimini, che per chi è del settore vale più di un concerto degli U2. La risposta dei tifosi bianconeri lo ha certificato in un attimo: 34 minuti, per l’esattezza, quelli che sono serviti nella sede del Centro Coordinamento Club per allargare le braccia e comunicare alle decine di avventori ancora fuori dall’uscio che i 1.282 tagliandi disponibili per il settore ospiti del ’Romeo Neri’ erano evaporati. Per l’occasione non era possibile effettuare l’acquisto direttamente dal portale online di Vivaticket, ma le rivendite autorizzate nel territorio sono numerose ed evidentemente sono state prese immediatamente d’assalto, già allo scoccare delle 15, quando è iniziata la prevendita. "Credo di essere stato l’ultimo fortunato a mettere le mani su un ...