Il Pd alza l’asticella per la sopravvivenza di Schlein Sindrome di accerchiamento

(Di martedì 6 febbraio 2024) C’è un certo fermento nel Partito democratico per la decisione della segretaria di far interpellare Marco Tarquinio su una sua possibile candidatura alle elezioni europee. L’ex direttore dell’Avvenire viene giudicato dai riformisti troppo fuori linea rispetto al conflitto in Ucraina. Il giornalista ha ricevuto anche un’offerta personalmente da Fratoianni, ma siccome non è affatto detto che i rosso-verdi riescano a entrare nel Parlamento europeo è assai probabile che se alla fine decida di candidarsi lo faccia come indipendente nel Pd. E la cosa non convince non solo i riformisti ma anche la delegazione europea dei dem che, salvo eccezioni, tra cui Massimiliano Smeriglio che però se ne è andato, sulla politica estera è soprattuto sull’Ucraina ha una linea abbastanza univoca. Sono in molti a chiedere che cosa abbia veramente intenzione di fare Nicola Zingaretti. L’ex segretario del Pd ...