Il paese difende Liliana | Una persona tranquilla Ma in realtà era instabile

(Di martedì 6 febbraio 2024) COLLI VERDI (Pavia) Una tranquillità solo apparente, culminata nella tragedia di domenica. Omicidio volontario è l’accusa per cui è stata arrestata dai carabinieriBarone, 45 anni, badante oltre che ex moglie del nipote di Carlo Giovanni Gatti, 89 anni, trovato privo di vita domenica mattina nella sua casa di Canavera. Nella frazione di Ruino, che insieme a Valverde e a Canevino è andata a formare il comune di Colli Verdi dal 2019, la sessantina circa di residenti sono tutti imparentati tra loro, increduli per quel che è successo a turbare la tranquillità del borgo. Una manciata di case tra le colline, dove la vittima s’era trasferita una ventina di anni fa con la moglie, senza figli, dopo essere andato in pensione e aver vissuto a Milano, dove lavorava per la ditta di depurazione delle acque. Tornato nel borgo d’origine della famiglia, vedovo da qualche ...