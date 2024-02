Il nuovo Premierato Passa il no ai ribaltoni | ma sulla sfiducia è tutto da decidere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Stavolta ci siamo? È il testo definitivo sull’elezione diretta del premier? Probabilmente no: in ogni caso il governo e il relatore Alberto Balboni (FdI), incidentalmente anche presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, sarebbero potuti intervenire, ma il fatto che i quattro emendamenti da cui scaturisce la nuova versione della riforma non siano stati firmati dai capigruppo di maggioranza bensì dalla ministra delle riforme, Elisabetta Casellati, rende l’eventualità quasi una certezza. Il cambio delle firme in extremis sembra fatto apposta per consentire i sub-emendamenti: non solo dell’opposizione, ma dello stesso esecutivo. "Ho lavorato nel fine settimana per mettere a punto un testo condiviso da tutti i leader della maggioranza", assicura la stessa Casellati. Non grondano entusiasmo i leghisti, malgrado il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli ...