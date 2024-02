Il nuovo link tra Pechino e Mosca si chiama IA Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 6 febbraio 2024) La cooperazione tra Repubblica Popolare e Federazione Russa in campo militare è un dato di fatto ormai assodato. Alle molteplici esercitazioni navali congiunte (l’ultima delle quali si sta svolgendo proprio in queste ore, e vede coinvolte le flotte dei due Paesi assieme a quella dell’Iran) si aggiungono le dichiarazioni dei vertici politici-militari disull’intenzione condivisa di portare la loro cooperazione ad un livello ancora superiore. E anche il cruciale aspetto dell’Intelligenza Artificiale non si esime da questa collaborazione. Secondo quanto riportato da un comunicato del ministero degli Esteri russo, la scorsa settimana si sono svolti adei colloqui tra alti funzionari dei due Paesi (non meglio specificati), colloqui incentrati sullo “scambio dettagliato di valutazioni” sull’uso della tecnologia ...