Il nuovo album di Taylor Swift | tracce | featuring e copertina

Roma, 5 feb. (askanews) – Serata da ricordare per Taylor Swift e soprattutto per i suoi fan. La cantante americana ieri ha vinto il suo ... (ildenaro)

Rampen - apm: alien pop music' rappresenta un nuovo capitolo discografico che uscirà ad aprile 2024 e nel quale Blixa and co. danno forma a quell’imprevedibilità e anticonvenzionalità che gli ...Grazie al disco “Dave’s Picks Vol. 49” i Grateful Dead hanno battuto il record per il maggior numero di dischi in top40 negli usa ...L’attualità culturale ci porta a Sanremo, con l’assaggio della prima cover digitale del 2024, anteprima del magazine che arriverà in edicola il 5 Marzo. Il racconto di Marco su IG: @esquireitalia ...