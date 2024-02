Il numero 1 verdazzurro Lagomarsini para tutto | Un punto importante»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) È il portiere “vecchio“ più forte del girone (E) e tra i migliori diil panorama della Serie D. Il 31enne apuano Ettore Corrado(che vanta in carriera trascorsi illustri in piazze come Genoa, Messina, Carrarese ed Avellino facendo tanta Serie C prima di scendere alla San Marco Avenza in Eccellenza e poi riapprodare in D col Seravezza Pozzi) spesso lo troviamo tra i migliori in campo della sua squadra e anche nella domenica passata non è voluto essere da meno, prendendosi la palma dell’"MvP" nell’1-1 interno contro il Tau Altopascio grazie a quattrote importanti: tre nel primo tempo più quella più determinante, bella e difficile di tutte nel finale di partita. Ettore, raccontaci il miracolo che hai fatto all’82’ su Odianose con quellata “da calcetto“ e un po’ “alla Neuer“? "Fortunatamente ...