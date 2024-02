Il Montevarchi riparte dalla prestazione Calori | Non dobbiamo fallire le altre sfide

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) di Giustino Bonci Chi ha assistito al derby del Valdarno non potrà che ammettere di aver visto, soprattutto nella ripresa, un’Aquila in salute, confortata da un’ottima condizione atletica e in grado di rendersi pericolosa anche in casa di una Sangiovannese a sua volta in un momento positivo. Eppure, guardando la classifica e i risultati ottenuti domenica scorsa dalle dirette concorrenti per restare in categoria, a il rammarico prevale sulla soddisfazione per un’altra prova positiva. Si può parlare, peraltro, di due punti persi al Fedini, per aver fallito un calcio di rigore e trovato un portiere avversario, Francesco Timperanza, insuperabile anche sulle due conclusioni di Rufini, il più pericoloso tra gli attaccanti rossoblù. Insomma, se da un lato la qualità delladegli aquilotti lascia ben sperare per il futuro, è chiaro che la strada per tirarsi fuori ...