Il ministro Valditara | «La polizia a scuola per proteggere insegnanti e presidi»

(Di martedì 6 febbraio 2024) «Nelle aree particolarmente a rischio si può immaginare una presenza delle forze dell’ordine a protezione di alcune scuole». Ildell’Istruzione Giuseppelo annuncia in un’intervista al Messaggero commentando i dati sull’aumento delle aggressioni ai danni degli. «Nell’ultimo anno scolastico avevamo avuto 36 casi, ora dopo neanche cinque mesi siamo a 27, ma se guardiamo solo alle aggressioni da parte dei familiari c’è già un aumento del 111%. Per gli episodi di cui sono responsabili gli studenti invece si registra un leggero calo, -11%”, segnala il. La responsabilità educativa Questo, secondo il responsabile di viale Trastevere, «fa pensare che c’è una responsabilità educativa forte delle famiglie. Ecco perché, se un genitore aggredisce o prende a pugni un docente o un ...

In una nota, ANCoDiS ha sollevato questioni cruciali riguardanti il futuro della struttura scolastica in Italia, indirizzando un appello pubblico al ... (orizzontescuola)

È sempre un “gennaio caldo” per il mondo della scuola: il 18 si sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2024/2025 per le primarie e secondarie ... (iodonna)

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , martedì 6 febbraio sarà in Puglia per incontrare i presidi delle scuole ogni giorno in ... (orizzontescuola)

È quanto afferma il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, commentando l'aumento delle aggressioni agli insegnanti dopo l'ultimo caso dell'accoltellamento di Varese. L'esponente del governo ...ROMA - Le aggressioni agli insegnanti sono in aumento, e non è solo un'impressione: ci sono i numeri del ministero a confermarlo. "Per le aggressioni compiute dai genitori si registra un aumento espon ...Non si fermano gli episodi di violenza nelle scuole: mentre non si è ancora spenta l’eco del pestaggio subito da un preside di Taranto, ...