Il Milan aspetta il Napoli Obiettivo | blindare il terzo posto

(Di martedì 6 febbraio 2024)o, 5 febbraio 2024 – Il Diavolo è tornato al lavoro aello per preparare la sfida aldi Mazzarri di domenica a San Siro: traguardo in vista per Stefano Pioli che toccherà le 220 presenze in panchina con il, affiancando Arrigo Sacchi. Dopo aver guadagnato tre punti sulla Juventus, sconfitta dall’Inter, l’dei rossoneri èulteriormente ilper poi concentrarsi sul Rennes, primo avversario nella nuova avventura in Europa League. La squadra è ora a -4 punti dal secondooccupato dai bianconeri, piazzamento che permette di partecipare alla Supercoppa italiana del prossimo anno. Dopo il pareggio per 2-2 nel girone d’andata contro i partenopei e il recente successo con il Frosinone, ...