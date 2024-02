Il mercato libero conviene? Solo se ci si aggiorna

(Di martedì 6 febbraio 2024) La fine delha messo in allarme oltre 9 milioni di nuclei familiari che si sono trovati di fronte allo spauracchio dei rialzi e all’inflazione. In realtà ildovrebbe offrire maggiori tutele perché si è liberi di scegliere. Ma facciamo attenzione: questo valese riusciamo a intercettare le offerte più vantaggiose.

Sparkle , ex-Ilva e Stellantis da una parte, una pletora di aziende statali dall’altra. In mezzo, il governo – e in particolare il Ministero del Made ... (affaritaliani)

Il nostro sito confronta per te le tariffe gas più economiche, oppure offerte luce e gas (Dual Fuel) o solo luce, in base alla tue esigenze. Per aiutarti a risparmiare, oggi abbiamo selezionato le 3 ...La spesa per il metano per la famiglia tipo sale di circa 179 euro l’anno, anche se cala il costo della materia prima gas. Ecco quanto spendiamo ...Dopo la fine del mercato tutelato del gas si avvicina il passaggio obbligato al mercato libero anche per la luce. L’attenzione è alta. Intanto, entro domani sarà noto l’esito definitivo dei vincitori ...