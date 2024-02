Il lungo addio di Vittorio Sgarbi al governo | «Dimissioni? Mi sono autosospeso»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 febbraio 2024) «L’ho detto e lo confermo. Aspetto di consegnare lenelle mani di Giorgia Meloni. Però sia ben chiaro una cosa. Non mi dimetto per il parere dell’Antitrust che è antinomico e contraddittorio. Per adesso comunque è più preciso dire che mi autosospendo».in un’intervista al Corriere della Sera parla oggi delle sueannunciate, ma secondo lui non ancora formalizzate. Anche se la premier ha fatto sapere di averle accettate. «Aspetto il giudizio del Tar», aggiunge. Il quale precisa che «qualsiasi sia l’esito, lenon le revoco. Perché voglio avere ragione». Il sottosegretario dimissionario è convinto che avrà ragione perché «il pronunciamento dell’Antitrust è contraddittorio. Perché prima, in un documento del 16 maggio, dice che la mia ...