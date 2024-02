Il look dei cantanti e dei conduttori di Sanremo Ecco chi veste chi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ricchi e Poveri Oltre alla gara per eleggere la canzone migliore, il Festival diè da sempre una vetrina per i brand di moda che vestono iin gara serata dopo serata. Scopriamo insieme i vari outfit, in base alle prime indiscrezioni emerse. C’è chi ad esempio, stando alle prime informazioni, avrebbe puntato sul ‘no brand’ come Alfa e Irama, ma anche chi non rinuncia agli abiti sartoriali, come Nek e Renga che si sono affidati a Maurizio Miri. Angelina Mango, stando anche aiscelti per la copertina del suo nuovo album, dovrebbe invece indossare Maison Etro con l’occhio vigile dello stylist Nick Cerioni, che segue anche Il Volo in Emporio Armani. Annalisa ha scelto di avere al suo fianco la stylist Susanna Ausoni, con un guardaroba che dovrebbe essere Dolce & Gabbana. Azazel vestirà BigMama, in Domenico ...