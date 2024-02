Il licenziamento di Horner dalla Red Bull può liberare Newey per la Ferrari | spunta una clausola

Terremoto in casa Red Bull. Christian Horner, l'uomo simbolo dei trionfi di Sebastian Vettel prima e Max Verstappen poi, rischia il licenziamento. Il team ha annunciato di aver ...Christian Horner non è un "semplice" team principal ma ora suo futuro sembra a rischio. L'indagine interna lo accuserebbe di un comportamento inappropriato verso una dipendente RBR ...Geri Halliwell è devastata dalle accuse fatte al marito Christian Horner da una dipendente della Red Bull: “È stata in lacrime per tutto il ...