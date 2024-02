Il gender gap che nasce sul lavoro | gli uomini puntano allo stipendio | le donne alla crescita umana

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilgap inizia (anche) nella testa diquando sonoricerca di una nuova occupazione: secondo l’analisi di Fòrema, ente di formazione del sistema confindustriale veneto,sperimentano una abissale diversità di prospettive già quando scelgono di cambiare. Ma non solo. Ilgap che determina le scelte “Cosa ti serve per lavorare?”, a partire da questa domanda, che ha innescato l’analisi sui bisogni e sulle aspettative di chi cerca o vuole cambiare, Fòrema ha potuto evidenziare diversità enormi tra. Ma vediamo nel dettaglio: nel corso di cinque mesi sono state raccolte le opinioni di oltre duecento persone scelte tra corsisti e ...

Dal sesso alle relazioni, dal benessere mentale alla carriera : le disuguaglianze sanitarie di genere, cioè il modo in cui la salute femminile viene ... (iodonna)

“Voglio esprimere piena soddisfazione per l’ approvazione da parte dell’Aula Giulio Cesare delle due mozioni a mia firma, sebbene con oltre 7 mesi di ... ()

Graded in prima linea contro il gender gap: nel mese di gennaio la Società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi ha ottenuto ... (ildenaro)

Graded ha dimostrato di avere un sistema di gestione per la Parità di genere orientato al miglioramento continuo, raggiungendo punteggi elevati per ... (2anews)

Lo scorso fine settimana, a Roma, nella Casa dell'Aviatore, lo Zonta Club International ha conferito il premio 'Donna verso il futuro' - istituito allo scopo di valorizzare giovani donne che si sono d ...La diversità genera valore, come sottolineano gli studi del Premio Nobel per l’ Economia Claudia Goldin, eppure bisognerà aspettare il 2154 per raggiungere la parità. “Oggi più che mai promoviamo ...La misura è contenuta nel Piano strategico di sostenibilità 2024-26, che punta anche ridurre del 20% il divario tra i redditi più alti e più bassi ...