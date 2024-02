Il gas risale verso quota 29 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

(Di martedì 6 febbraio 2024) Inverte la rotta il gas naturale sul mercato Ttf didopo un avvio in lieve calo si si avvicina a29al MWh. I contratti future sul mese di marzo guadagnano l'1,55% a 28,8al MWh. In calo le scorte di gas con il procedere della stagione invernale. Inpa sono scese al 68,92% a 785,31 TWh, in Germania al 74,02% a 188,63 TWh e in Italia al 63,36% a 124,78 TWh. Lo scorso 11 gennaio l'pa era all'82,64% a 941,64 TWh, la Germania all'87,6% a 223,24 TWh e l'Italia al 77,37% a 152,39 TWh.

Clienti beffati e fornitori non pagati, decine di legali mobilitati. Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate che hanno avviato un'indagine per truffa ai ...(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Inverte la rotta il gas naturale sul mercato Ttf di Amsterdam dopo un avvio in lieve calo si si avvicina a quota 29 euro ...Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 6 febbraio è pari a 29,58 euro al MWh, in ribasso rispetto al 5 febbraio quando era a 31,29 euro al MWh. Lo comunica il Gme, gestore dei mercati ...