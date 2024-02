Il gas chiude in rialzo a 28 | 61 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

Chiusura in rialzo per il prezzo del gas che rivede nuovamente i 30 euro , con gli operatori che si concentrano sull'andamento delle condizioni ... (quotidiano)

Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna a marzo ha segnato un calo del 3% ... (quotidiano)

Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna a marzo ha segnato un calo del 3% ... (quotidiano)

Ha chiuso in rialzo il gas naturale sul mercato Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di marzo hanno guadagnato lo 0,94% a 28,61 euro al MWh.Chiude in buon progresso anche Amplifon (+4%), rinvigorito dai ...78,45 dollari (+0,6%). In salita anche il gas che si attesta a 28,5 euro al megawattora (+0,7%). Bla- ...Seduta in rialzo per le piazze europee nonostante l'andamento contrastato di Wall Street. Londra +0,90% Parigi +0,65%, Francoforte +0,76% Milano +0,53%.