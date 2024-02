Il figlio dell’ex ministro Visco arrestato | le accuse nei suoi confronti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 febbraio 2024) Mazzette per appalti. Un ex dirigente pubblico, un avvocato romano e due imprenditori sono finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione e traffico di influenze: come rivelato da Repubblica, tra di loro c’ è anche Gabriele, ildelle Finanze Vincenzo. Stando a quanto ricostruito dalla Procura di Roma, da qualche tempo andava in scena “un sistema grazie al quale dirigente pubblico, con la mediazione di un imprenditore romano, avrebbe favorito, a fronte di denaro e di altre utilità, l’aggiudicazione di un bando di gara di oltre 4 mln di euro a una società riconducibile a un costruttore e tentato di agevolare l’assunzione presso una partecipata pubblica di una persona vicina a quest’ultimo”. Un caso di corruzione che avrebbe visto l’ex dirigente affidare ...