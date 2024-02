Il fatto di vederne meno | non significa che non ce ne siano | la sottostima dipende dal fatto che le donne tendono maggiormente all' invisibilità

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le persone che vivono per strada morte nel 2023 sono 415 in tutto e di queste il 93 per cento è uomo. A fornire questi numeri è la Federazione italiana organismi per le persone senza dimora nel suo report annuale. Ma se come appare chiaro dai numeri le persone senza casa in Italia sono in prevalenza uomini,chiaro è quantelehomeless. Perché ci sono e, oltretutto, sono in aumento. La lotta alla povertà negli scatti di Stefano Guindani ...