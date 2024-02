Il fantasma del partito dei contadini stuzzica tre italiani su quattro

«Ci avete truffati, rivogliamo i nostri soldi» . È quanto si legge sulle vetrine di un negozio in corso Lecce a Torino . O meglio un ex negozio. Si ... (open.online)

Non c’è pace per Lady D., nemmeno oggi. A disturbare l’anima tormentata della Principessa del Popolo, morta a Parigi nel 1997, adesso ci sarebbero ... (ilfattoquotidiano)

CATANIA – La ragazzina di 13 anni è stata stuprata a circa “10 metri” dalla postazione fissa della polizia municipale, deserta. E ancora, avvicinata, accerchiata e trascinata nei bagni mentre su 14 te ...Genova – Due progetti di riqualificazione per trasformare, re-immaginare e far rivivere i borghi liguri in versione 2.0: ci sono anche Campo Ligure e Andora fra i comuni liguri che si sono aggiudicati ...Pavia, raffica di verbali ai genitori che tra ottobre e dicembre passavano in auto dal varco: un’ordinanza municipale (in vigore dal 2015) lo consente ...