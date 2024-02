Il Dottor Stranamore | come ridere del terrore atomico

(Di martedì 6 febbraio 2024) ILRai movie ore 21.10 Con Peter Sellers, George C. Scott e Sterling Hayden. Regia di Stanley Kubrick. Produzione USA 1964. Durata: 1 ora e 33 minuti LA TRAMA E' il film più famoso sulla paura di un conflittoe anche il più bello. Uno dei capolavori di Stanley Kubrick allora (negli anni sessanta) uno dei massimi. Un generale americano completamente impazzito sparge in giro la falsa voce che i russi hanno bombardato la Casa Bianca e ordina a un aereo fornito d' armamento nucleare di colpire l'U. Il presidente USA è avvertito e cerca in ogni modo di impedire l'attacco. Ma l'aereo USA riesce a eludere la contraerea e a colpire. Non c'è scampo. La guerra atomica è iniziata. PERCHE' VEDERLO Perché l'inventiva, il divertimento sono continui e geniali. La ...

La miglior alternativa a Sanremo è il bianco e nero accecante del cult movie su Rai Movie. Ridere della bomba Dare forma alle nostre (di adesso) paure Ecco come satira e fantapolitica sono diventate ...I consigli di TvBlog su cosa guardare stasera in tv, 6 febbraio 2024: non solo Sanremo, ecco l'offerta televisiva oltre il Festival.Stasera in TV, Martedì 6 Febbraio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in c ...