Il colore della casa può aumentarne il valore | e di molto

(Di martedì 6 febbraio 2024) Prima di vendere un immobile bisogna decidere se affidarsi alle agenzie immobiliari (decisione che comporta diversi vantaggi) o se optare per il fai da te e quindi imparare come venderesenza agenzia immobiliare. Nel frattempo, un’attenta analisi va riservata anche a un altro aspetto che può fare la differenza quando si vende: ildelle pareti. Un fattore assolutamente non secondario dal momento che, secondo un recente sondaggio dell’agenzia immobiliare statunitense Zillow, alcuni colori possono non solo attrarre più acquirenti ma anche favorire offerte più alte di qualche migliaio di euro. La teoria dei colori per aumentare il prezzo di vendita di un appartamento La prima cosa da imparare sulla teoria dei colori per venderea un prezzo più alto è che ilbianco va limitato ...