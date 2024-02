Il cinema Bellinzona di Bologna fa sold out ma deve chiudere E non c’entrano i soliti privati

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si fa tanto cianciare deiche chiudono, di appelli istituzionali e sconti ministeriali per riempirli, poi una salatografica che solo nell’ultimo anno segna +41% negli incassi, crea file chilometriche ogni weekend e macina dei tutto esaurito verrà chiusa forzatamente. La vicenda delparrocchiale, qualche metro fuori porta Saragozza, ai piedi della collina che porta a San Luca, spazio presente da decenni dove uno come Pupi Avati (l’unico bolognese che in queste ore si è speso pubblicamente per il) andava a vedere Bergman e Dreyer, è una storia strana, molto strana. Dove più che irapacivede tanti poteri pubblici e istituzioni “buone” a tagliargli più o meno volontariamente le ...

