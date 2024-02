Il cimitero sarà inagibile per settori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Partiti i lavori di impermeabilizzazione della pavimentazione dei ballatoi, nel corpo colombari A/B del nuovoche proseguiranno per. I micro cantieri comporteranno la chiusura al pubblico degli spazi interessati dall’intervento edile. Per ridurre al minimo il disagio causato, la chiusuraattuata per fasi: lato nord parte sinistra da ieri, lato nord parte destra dal 26 febbraio, lato sud parte sinistra dal 18 marzo, lato sud parte sinistra dall’8 aprile. Le date sono indicative e potranno subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate sul sito istituzionale, sui social e con cartelli sulla cancellata del. I lavori rientrano nell’ambito della gestione dei servizi cimiteriali in project financing da parte delle cooperative sociali appaltatrici. Nel 2023 sono state attuate opere ...