Il cancro di re Carlo riporta il principe Harry in Inghilterra | ma senza Meghan Markle e i bambini

Re Carlo III ha un cancro, lo stesso male che 72 anni fa si portò via prematuramente il nonno Giorgio VI, sovrano della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, aprendo le porte ai ...I principi in apprensione per la malattia del padre. Per l'erede al trono primogenito anche la moglie Kate in convalescenza dopo la misteriosa operazione in ospedale ...Nella giornata di ieri, un improvviso comunicato di Buckingham Palace ha scosso tutto il Regno Unito: Re Carlo III ha un cancro. Il sovrano, salito al trono dopo la dipartita della Regina Elisabetta ...