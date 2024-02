Ignorante e piena di pregiudizi ? Insulti dalla femminista contro la Bruzzone | finisce in tribunale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una lite finita inquella tra Robertae laOria Gargano. Tutto ha avuto inizio il 19 agosto 2020 durante la trasmissione La7 condotta propriopsicologa e criminologa. Qui si parla di un caso di cronaca: la morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. La donna, è la ricostruzione dei fatti, prima uccise il figlio di quattro anni e poi se stessa a Caronia in provincia di Messina. A trasmissione finita, la fondatrice di "Be Free, cooperativa socialela violenza e la discriminazione" attraverso un post su Facebook critica laconvinta che in puntata abbia lasciato intendere che "Viviana era una pazza furiosa che ha ucciso il figlio e si è suicidata, la famiglia non doveva lasciare il bambino con lei". Gargano conclude il post dicendo che ...