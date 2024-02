Ieri in Campania | furbetti del cartellino | nei guai 18 dipendenti del Centro per l’Impiego

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, lunedì 5 febbraio 2024. Avellino – Restano gravi le condizioni di Armando Galdo, il 33enne di Montefusco che venerdì scorso è stato investito da una vettura alla fine di Viale Italia, nei pressi dell’uscita del Polo Enologico De Sanctis, dove il giovane frequenta la facoltà di Viticoltura ed Enologia della Federico II di Napoli. (LEGGI QUI) Benevento – Casa Benedetto XVI ha compiuto importanti passi in avanti per l’apertura al pubblico: il piano terra sarà operativo a marzo. Lo si è appresomattina nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il sindaco Clemente Mastella e il direttore dell’Asl Gennaro Volpe. (LEGGI QUI) Caserta – Un invito a dedurre nei confronti di 18 persone, giàdelper ...

Quattro persone sono state arrestate ieri mattina a Giugliano in Campania dai Carabinieri della locale Compagnia. Gli indagati che compariranno stamane ...Se il raccordo spontaneo “Riscatto agricolo” ha fin qui chiuso le porte alle sigle del mondo agricolo, protestando con marce trattori con il solo simbolo del Tricolore (rivendicando come ragioni della ...Non si fermano i ritrovamenti di rifiuti sversati in modo illecito nelle campagne del Foggiano. Questa volta è toccato ad Ascoli Satriano ...