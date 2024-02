IC SPINETOLI | MONSAMPOLO E ACQUAVIVA

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Quest’anno, nell’ambito dell’orientamento, dopo la lettura di alcune biografie di professionisti appassionati del proprio lavoro, abbiamo intervistato un nostro familiare per capire in che cosa consista la sua attività lavorativa e il grado di soddisfazione nel praticarla. In particolare, ci hanno colpito quattro storie. Il nonno di Cristian è stato un carabiniere. Dopo anni di servizio in provincia di Avellino, si è trasferito ad Ascoli. Fin da bambino desiderava arruolarsi nell’Arma e all’età di 18 anni, dopo aver fatto domanda, è stato assunto. Ogni giornata era diversa dall’altra, a volte doveva svolgere lavori d’ufficio, altre attività di controllo e vigilanza attraverso perlustrazioni e pattugliamenti. Il periodo più impegnativo è stato al reparto "nucleo traduzioni" dove si trasportavano detenuti da un carcere all’altro oppure in Tribunale per le udienze. Si trattava di un ...