Ia | Ronzulli | ' garantire sicurezza bambini e adolescenti'

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “L'Intelligenza artificiale rappresenta un progresso notevole, ma dobbiamo affrontare consapevolmente i rischi che porta con sé e difendere ladigitale di. Questo significa lavorare perche lo sviluppo e l'uso di tali tecnologie rispettino valori etici fondamentali. Dobbiamo implementare rigorose politiche e regolamentazioni che limitino la raccolta e l'uso non autorizzato di informazioni sui. È quindi necessario cominciare questo percorso da chi crea le piattaforme, primo responsabile di una catena che, scendendo verso il basso, arriva fino ai ragazzi”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia, intervenendo in video al convegno: “Ci arriva anche un bambino”, dedicato al futuro dei ragazzi nel digitale e organizzato dal presidente di Telefono azzurro, Ernesto Caffo. “Ricordo quando molti anni fa ai ragazzi che andavano a scuola -ha aggiunto- i nostri genitori ripetevano sempre: ‘Non ti avvicinare a chi non conosci, non accettare le caramelle dagli sconosciuti'. Era quella una forma di protezione dai pericoli che potevano incontrare nell'unico posto dove si socializzava con gli altri: la strada. Oggi, la 'strada' si è trasformata in 'rete', il muretto da fisico è diventato virtuale. E noi dobbiamo occuparci e preoccuparci per ladigitale dei nostri. Spetta a noi, adulti, genitori e insegnanti educare i nostri figli alla prudenza digitale, ad essere critici e consapevoli nell'utilizzo delle tecnologie". "Abbiamo il delicato e fondamentale compito -ha concluso- di guidarli attraverso questo nuovo mondo, proprio come venivamo guidati noi per le strade della nostra infanzia”.