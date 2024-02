I trattori rombano | Anche il lambrusco vittima di concorrenza sleale dall’estero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ci sonodecine di agricoltori reggiani al presidio organizzato nel Bolognese, non distante dal casello autostradale a Castel San Pietro Terme, per protestare contro una situazione che gli operatori rurali italiani e non solo definiscono ormai "insostenibile". Ieri mattina erano arrivati almeno trecentoda varie province dell’Emilia-Romagna. E altri se ne attendonooggi, per non meno di 5-600 mezzi da lavoro dell’agricoltura. "Chiediamo innanzitutto la sovranità alimentare – dichiara Stefano Cucchi, agricoltore, titolare di un’azienda di coltivazione di vigneto con sede a Rio Saliceto, portavoce del gruppo reggiano – perché ci venga riconosciuto il prodotto che noi realizziamo, con tanta fatica e con le tante spese previste dalle normative in vigore. Occorre uscire da un sistema sballato. Bisogna contrastare ...