I trattori bloccano ingresso dell' Eurocamera a Strasburgo Il leader della protesta | passo importante sui pesticidi

Protesta agricoltori - i trattori bloccano l’ingresso dell’Eurocamera a Strasburgo La Protesta degli agricoltori arriva a Strasburgo. Circa un centinaio di trattori hanno bloccato l’ingresso dell’Eurocamera mentre in aula era in ... (ilfattoquotidiano)

I trattori bloccano ingresso dell'Eurocamera a Strasburgo La protesta degli agricoltori arriva a Strasburgo. Circa un centinaio di trattori hanno bloccato l'ingresso dell'Eurocamera mentre in aula era in ... (quotidiano)

Protesta degli agricoltori - trattori bloccano l’A1 : balle di fieno in strada Nuova Protesta degli agricoltori a Orte, nel viterbese, a ridosso del casello autostradale dell’A1. Anche questa mattina, domenica 4 febbraio, i ... (ilcorrieredellacitta)